Кулеба: повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості

В питанні щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків додому йдеться про справедливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу під час спільної пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.
"Думаю, що це (повернення військовозобов'язаних до України, - ред.) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться в Україну", - заявив міністр.
Він додав, що усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.
"Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. ", - зауважив Кулеба.
Нещодавно Кабінет міністрів прийняв рішення щодо заборони видачі військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років закордонних паспортів за межами України. В паспортному столі пояснили, кого ця постанова не стосується.
Як відзначав раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, українські громадяни мають зобов'язання перед своєю державою. Через це Варшава припускає допомогу Україні у поверненні військовозобов'язаних. Зокрема він припустив, що останнім можуть не продовжити право на перебування у Польщі та депортувати.
Тим часом міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас допустив аналогічний крок з боку своєї країни. За його словами Вільнюс наразі не розглядає конкретних заходів, але мова може йти про, наприклад, обмеження соціальних виплат, дозволів на роботу.
"Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони (Варшава, - ред.) запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - заявив Кащюнас.
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