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Кулеба о поставках самолетов в Украину: должны решить проблему за несколько дней

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Среда 02 марта 2022 16:15
Кулеба о поставках самолетов в Украину: должны решить проблему за несколько дней Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть чрезвычайно срочная потребность в укреплении Военно-воздушных сил. Эту проблему должны решить за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы работаем с рядом стран над этим, есть прогресс по этому вопросу, но мы не можем ждать. Потому что речь идет не о неделях, у нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему за несколько дней", - заявил он.

Министр подчеркнул, что если не будет самолетов, то Украина продолжит борьбу с потерями среди гражданских.

"Это не означает, что если не будет самолетов, мы сдадимся. Но это означает, что мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с еще большими потерями среди мирного населения", - добавил Кулеба.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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