Кулеба о поставках самолетов в Украину: должны решить проблему за несколько дней

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть чрезвычайно срочная потребность в укреплении Военно-воздушных сил. Эту проблему должны решить за несколько дней.

"Мы работаем с рядом стран над этим, есть прогресс по этому вопросу, но мы не можем ждать. Потому что речь идет не о неделях, у нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему за несколько дней", - заявил он.

Министр подчеркнул, что если не будет самолетов, то Украина продолжит борьбу с потерями среди гражданских.

"Это не означает, что если не будет самолетов, мы сдадимся. Но это означает, что мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с еще большими потерями среди мирного населения", - добавил Кулеба.