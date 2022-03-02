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Кулеба про постачання літаків в Україну: повинні вирішити проблему за кілька днів

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Середа 02 березня 2022 16:15
Кулеба про постачання літаків в Україну: повинні вирішити проблему за кілька днів Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є надзвичайно термінова потреба у зміцненні Військово-повітряних сил. Цю проблему повинні вирішити за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес з цього питання, але ми не можемо чекати. Тому що мова йде не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми повинні вирішити цю проблему за кілька днів", - заявив він.

Міністр підкреслив, що якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу з втратами серед цивільних.

"Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу, на жаль, з ще більшими втратами серед мирного населення", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба
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