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Кулеба поспілкувався з Блінкеном: наголосив на важливості постачань ATACMS

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба поговорив з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на важливості подальших постачань ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Кулеби в соцмережі Х.

 

Він висловив вдячність США за незмінну лідерську позицію у підтримці України та інших союзників. Крім цього, сторони обговорили подальші зусилля з відновлення України.

"Я подякував США за їх вирішальну військову допомогу, зокрема дуже ефективні ATACMS, і наголосив на важливості їх продовження доставки", - заявив Кулеба.

Також Кулеба з Блінкеном обговорили прогрес, досягнутий на нещодавній зустрічі Формули миру на Мальті, і домовилися продовжувати співпрацю заради справедливого та міцного миру в Україні.

ATACMS для України

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з'явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості.

Пізніше у США підтвердили таку інформацію. Там уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постачання ATACMS нашій країні відбуватиметься на постійній основі.

А нещодавно Голос Америки писав, що українським військовим, ймовірно, вже на початку наступного року нададуть ракети ATACMS, радіус дії яких сягає 300 кілометрів.

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Дмитро КулебаЕнтоні БлінкенATACMS