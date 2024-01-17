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Кулеба порівняв Росію з пандемією: Не можна припиняти боротись, на кону життя людей

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме вести різні війни до самої своєї смерті. Не можна припинити боротьбу з ворогом, оскільки на кону життя людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час виступу у Давосі.

Як відзначив Кулеба, українці та їх союзники несуть історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну, оскільки диктатор не зупиниться лише на Україні.  

"Я був сьогодні на зустрічі з гендиректором ВООЗ (Тедрос Аденом Гебреїсус, - ред.), де він сказав, що будуть нові віруси й треба до цього готуватися. Я можу це все сказати й про нашу ситуацію. Не можна перестати боротися з пандемією, бо ми втомилися придумувати нові вакцини від нових вірусів. Ви ж не кажете "Ну все, я цього не робитиму, я втомився, я не буду витрачати гроші", бо на кону життя людства. Тому ми маємо знову і знову інвестувати, бо це робить і ворог", - пояснив міністр закордонних справ. 

Коли завершиться війна

За словами президента Володимира Зеленського, поки що ніхто, навіть командири, не можуть дати відповіді на це питання.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - пояснив лідер країни.

Ще в листопаді 2023 року, порівнюючи війну із забігом на 100 метрів, за словами керівника Офісу президента Андрія Ярмака, наші Збройні сили подолали вже 70 метрів.  

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