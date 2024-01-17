Кулеба сравнил Россию с пандемией: Нельзя прекращать бороться, на кону жизни людей

Как отметил Кулеба, украинцы и их союзники несут историческую ответственность за то, чтобы выиграть эту войну, поскольку диктатор не остановится только на Украине.

"Я был сегодня на встрече с гендиректором ВОЗ (Тедрос Аденом Гебреисус, - ред.), где он сказал, что будут новые вирусы и надо к этому готовиться. Я могу это все сказать и о нашей ситуации. Нельзя перестать бороться с пандемией, потому что мы устали придумывать новые вакцины от новых вирусов. Вы же не говорите "Ну все, я этого не буду делать, я устал, я не буду тратить деньги", потому что на кону жизнь человечества. Поэтому мы должны снова и снова инвестировать, потому что это делает и враг", - пояснил министр иностранных дел.

Когда завершится война

По словам президента Владимира Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на многие годы они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - объяснил лидер страны.

Еще в ноябре 2023 года, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, наши Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.