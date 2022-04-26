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Кулеба поблагодарил премьера Болгарии за кампанию по укреплению обороны Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова за инициирование кампании для помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в Twitter.

"Благодарность премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову за инициирование общественной кампании по сбору средств для Украины и помощи в укреплении нашей обороны", - говорится в публикации.

Министр отметил, что такой шаг главы болгарского правительства демонстрирует истинную солидарность страны с Украиной.

"Я хорошо это почувствовал, когда на прошлой неделе в Софии меня принял премьер-министр Петков", - добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что премьер Болгарии Кирилл Петков посетит Киев с правительственной делегацией 27 апреля.

Напомним также, на днях издание Bloomberg сообщило, что Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за споров в парламенте. В частности, пророссийские социалисты угрожают выходом из коалиции, если военная техника будет отправлена.

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