Кулеба поблагодарил премьера Болгарии за кампанию по укреплению обороны Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова за инициирование кампании для помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины в Twitter .

"Благодарность премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову за инициирование общественной кампании по сбору средств для Украины и помощи в укреплении нашей обороны", - говорится в публикации.

Министр отметил, что такой шаг главы болгарского правительства демонстрирует истинную солидарность страны с Украиной.

"Я хорошо это почувствовал, когда на прошлой неделе в Софии меня принял премьер-министр Петков", - добавил Кулеба.