RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України у Twitter.

"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони", - йдеться в публікації.

Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.

"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Болгарії Кирило Петков відвідає Київ з урядовою делегацією 27 квітня.

Нагадаємо також, днями видання Bloomberg повідомило, що Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті. Зокрема, проросійські соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияДмитро КулебаДопомога Україні