Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України у Twitter .

"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони", - йдеться в публікації.

Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.

"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков", - додав Кулеба.