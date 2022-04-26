Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України у Twitter.
"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони", - йдеться в публікації.
Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.
"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков", - додав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Болгарії Кирило Петков відвідає Київ з урядовою делегацією 27 квітня.
Нагадаємо також, днями видання Bloomberg повідомило, що Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті. Зокрема, проросійські соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.