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Кулеба: після вступу України та Грузії до НАТО Чорне море стане регіоном безпеки

Понеділок 15 квітня 2024 12:57
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Кулеба: після вступу України та Грузії до НАТО Чорне море стане регіоном безпеки Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після вступу України та Грузії до НАТО, Чорне море повинно стати морем Північноатлантичного альянсу, як Балтійське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час Другої Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської платформи.

"Важливо мати бачення та стратегію, проявити наполегливість у спільних діях для досягнення спільних цілей. Чорне море має стати морем НАТО, миру і стабільності. Саме таким стало Балтійське море зі вступом Фінляндії і Швеції до Альянсу. Безпека всього регіону була посилена", - заявив Кулеба.

Міністр відзначив, що після приєднання України та Грузії до НАТО, Чорне море наслідує приклад Балтійського. Він назвав це стратегічною метою, до якої повинен прагнути Альянс та євроатлантична спільнота.

Російська блокада та знищення ворожих кораблів

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога. Вже після звільнення Зміїного домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити.

Останні місяці наші військові також знищили не один ворожий корабель. Як приклад, нещодавно спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) "Group 13" недалеко від Керченської протоки завдав удару по патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Зокрема під час удару, 14 лютого, біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков".

Як відзначав речник Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитро Плетенчук, Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі.

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