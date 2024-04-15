Кулеба: после вступления Украины и Грузии в НАТО Черное море станет регионом безопасности

После вступления Украины и Грузии в НАТО, Черное море должно стать морем Североатлантического альянса, как Балтийское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время Второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы.

"Важно иметь видение и стратегию, проявить настойчивость в совместных действиях для достижения общих целей. Черное море должно стать морем НАТО, мира и стабильности. Именно таким стало Балтийское море со вступлением Финляндии и Швеции в Альянс. Безопасность всего региона была усилена", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что после присоединения Украины и Грузии к НАТО, Черное море следует примеру Балтийского. Он назвал это стратегической целью, к которой должен стремиться Альянс и евроатлантическое сообщество.

Российская блокада и уничтожение вражеских кораблей

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага. Уже после освобождения Змеиного доминирование россиян в Черном море удалось уменьшить.

Последние месяцы наши военные также уничтожили не один вражеский корабль. В качестве примера, недавно спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанес удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В частности во время удара, 14 февраля, у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников".

Как отмечал спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук, Украина перехватила инициативу над ситуацией в Черном море.