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Кулеба після ударів по Одесі та Харкову закликав інвестувати у виробництво зброї

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала чергового удару по Харкову, Одесі та Сумській області. Україна закликає союзників інвестувати більше у виробництво зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter (X).

"Росія діє кожного разу, коли Захід не діє. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, Росія забирає справжнє людське життя", - зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що на кожну недоставлену систему протиповітряної оборони Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста України. А за кожен патрон, вивезений з Європи замість того, щоб відправити в Україну, РФ захоплює ще один квадратний метр європейської землі.

"Інвестуйте у виробництво зброї, купуйте та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти "скільки потрібно", а "якомога швидше і скільки потрібно"", - додав міністр.

Обстріл України 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. Голова Одеські ОВА Олег Кіпер повідомив про те, кількість жертв внаслідок атаки зросла до трьох осіб. З-під завалів дістали тіло дитини, матір ще шукають.

У Харкові вночі також був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто.

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