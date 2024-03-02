Кулеба после ударов по Одессе и Харькову призвал инвестировать в производство оружия

"Россия действует каждый раз, когда Запад не действует. За каждое слово, объясняющее, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия уносит настоящую человеческую жизнь", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что на каждую недоставленную систему противовоздушной обороны Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, атакующих города Украины. А за каждый патрон, вывезенный из Европы вместо отправления в Украину, РФ захватывает еще один квадратный метр европейской земли.

"Инвестируйте в производство оружия, покупайте и запрещайте экспорт за пределы Европы сейчас. Цель состоит не в том, чтобы действовать "сколько нужно", а "как можно скорее и сколько нужно"", - добавил министр.

Обстрел Украины 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Было разрушено 18 квартир. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, количество жертв в результате атаки возросло до трех человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка, мать еще ищут.

В Харькове ночью также был "прилет", город атаковали дроны. Были повреждены дома, загорелись два автомобиля.