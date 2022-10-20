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Кулеба про підтримку з боку Британії на тлі відставки Трасс: перебоїв не буде

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Перебоїв із підтримкою у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс чекати не варто.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Перобої у нас можуть бути лише з електроенергією, і ми їх можемо уникнути. Перебоїв із підтримкою не буде", - зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 жовтня, Ліз Трасс, виступаючи на Даунінг-стріт, оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Також пізніше керівництво правлячої Консервативної партії вирішило, за якою процедурою обиратимуть нового главу уряду.

Більше про відставку Трасс з посади британського прем'єра ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба