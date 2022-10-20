Кулеба о поддержке со стороны Британии на фоне отставки Трасс: перебоев не будет

Перебоев с поддержкой в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс ждать не стоит.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Перебои у нас могут быть только с электроэнергией, и мы их можем избежать. Перебоев с поддержкой не будет", - отметил министр иностранных дел Украины.

Напомним, что сегодня, 20 октября, Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также позже руководство правящей Консервативной партии решило, по какой процедуре будут выбирать нового главу правительства.

Больше об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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