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Кулеба переговорит с чиновницей Госдепартамента США о ее визите в Москву

Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен провести разговор с высокопоставленной чиновницей Госдепартамента США. Речь идет о Караль Донтфрид, которая уже консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире передачи "Право на власть".

По словам Кулебы, речь пойдет о результатах визита американской чиновницы в Москву.

"Мы сейчас перенесли немного разговор. Я имею переговоры с Караль Донфрид, которая консультировалась с Украиной перед ее визитом в Москву. Сейчас должны проговорить результаты ее визита", - сказал Кулеба.

Он добавил, что такая практика еще раз свидетельствует о том, что работает правило "ничего об Украине без Украины".

"Это четкое свидетельство того, что правило "ничего об Украине без Украины" работает и наши американские коллеги строго его соблюдают", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что США призвали РФ освободить всех заключенных украинцев и прекратить конфликт на Донбассе. Об этом отметило посольство.

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