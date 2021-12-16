Кулеба переговорить з чиновницею Держдепартаменту США про її візит до Москви

За словами Кулеби, мова піде про результати візиту американської чиновниці до Москви.

"Ми зараз перенесли трохи розмову. Я маю переговори з Караль Донфрід, яка консультувалася з Україною перед її візитом в Москву. Зараз маємо проговорити результати її візиту", - сказав Кулеба.

Він додав, що така практика ще раз свідчить про те, що працює правило "нічого про Україну без України".

"Це чітке свідчення того, що правило "нічого про Україну без України" працює і наші американські колеги чітко його дотримуються", - наголосив Кулеба.