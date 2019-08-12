В США назвали визит Путина в Крым неприемлемым

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин посетил Крым 10 августа

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым является неприемлемым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

Кроме того, в посольстве отметили, что его действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемо нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", - говорится в сообщении.

МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 августа 2019 г.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за несогласованного визита президента России Владимира Путина в оккупированный Крым.

Отметим, в субботу, 10 августа, российский лидер совершил визит на территорию оккупированного Крыма, который не был согласован с украинской властью.

Кроме того, в конце июля несогласованный с украинской стороной визит в оккупированный Крым осуществил российских премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда украинский МИД также решительно осудил намерение российского политика принять участие в военном параде Черноморского флота РФ.