ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США назвали визит Путина в Крым неприемлемым

Новости » Политика    12.08.2019 - 17:03
В США назвали визит Путина в Крым неприемлемым
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин посетил Крым 10 августа

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине заявило, что визит президента Российской Федерации Владимира Путина в оккупированный Крым является неприемлемым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Twitter.

Кроме того, в посольстве отметили, что его действия нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины. 

"Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемо нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за несогласованного визита президента России Владимира Путина в оккупированный Крым. 

Отметим, в субботу, 10 августа, российский лидер совершил визит на территорию оккупированного Крыма, который не был согласован с украинской властью.

Кроме того, в конце июля несогласованный с украинской стороной визит в оккупированный Крым осуществил российских премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда украинский МИД также решительно осудил намерение российского политика принять участие в военном параде Черноморского флота РФ.

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в оккупированный Крым Прокуратура обыскивает судно, ввозившее нефтепродукты в оккупированный Крым
Новости Украины КрымВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь