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Кулеба о переговорах с РФ: мы не позволим дипломатии продолжать страдания украинцев

Новина українською →
Киев, Воскресенье 15 мая 2022 03:32
Кулеба о переговорах с РФ: мы не позволим дипломатии продолжать страдания украинцев Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался скептически по поводу возможной договоренности с Россией о режиме прекращения огня. Киев не позволит дипломатии продолжать страдания украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Нет ничего плохого в прекращении огня, если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина готова к дипломатии, но не позволит, чтобы "дипломатия просто продолжала наши страдания и откладывала следующий этап войны".

Напомним, недавно президент отмечал, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией. Причиной для этого станет убийство пленных мирных жителей и военных.

При этом российский президент Путин заявлял, что переговоры Украины и РФ якобы находятся в тупике.

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Дмитрий Кулеба
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