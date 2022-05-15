Кулеба про переговори з РФ: ми не дозволимо дипломатії продовжувати страждання українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб "дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни".