Кулеба про переговори з РФ: ми не дозволимо дипломатії продовжувати страждання українців
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб "дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни".
Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.
При цьому російський президент Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.
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