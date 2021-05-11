Кулеба о ПДЧ для Украины: не думаю, что на саммите НАТО будет решение

На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины . Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.

По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.

"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию", - заявил Кулеба.