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Кулеба про ПДЧ для України: не думаю, що на саміті НАТО буде рішення

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 13:39
Кулеба про ПДЧ для України: не думаю, що на саміті НАТО буде рішення Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

На саміті НАТО в червні 2021 року навряд чи буде прийнято рішення про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в 2008 році лідери країн-учасниць альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною і Грузією над Планом дій щодо членства в НАТО. Але з тих пір практично нічого на цьому треку не відбувалося.

"Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято, але для нас важливо почати цю дискусію", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що на саміті НАТО в червні 2021 року планується обговорити дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі.

До цього президент України Володимир Зеленський обговорював перспективу членства в НАТО з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я б хотів почути конкретику, коли це може бути, але все залежить не тільки від Франції... Хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - додав Зеленський.

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