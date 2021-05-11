Кулеба про ПДЧ для України: не думаю, що на саміті НАТО буде рішення

На саміті НАТО в червні 2021 року навряд чи буде прийнято рішення про надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Але головне те, що Київ вже почав таку дискусію.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в 2008 році лідери країн-учасниць альянсу доручили міністрам закордонних справ працювати з Україною і Грузією над Планом дій щодо членства в НАТО. Але з тих пір практично нічого на цьому треку не відбувалося. "Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято, але для нас важливо почати цю дискусію", - заявив Кулеба.