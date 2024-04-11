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Кулеба про Patriot: одна ніч в Харкові - змінила б думку тих, від кого залежать поставки

Четвер 11 квітня 2024 12:53
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Кулеба про Patriot: одна ніч в Харкові - змінила б думку тих, від кого залежать поставки Фото: Дмитро Кулеба, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якби ті, від кого залежать поставки Україні Patriot, провели хоча б одну ніч в Харкові - рішення щодо систем були б прийняті швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, цієї ночі терористи запустили проти України більше 80 ракет та БпЛА. В першу чергу ворог цілив в об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури. Зокрема, шість з повітряних цілей були балістичними ракетами.

Міністр зауважив, що Україна є єдиною країною у світі, яка зазнає балістичних ударів. Саме на території нашої країни сьогодні є місце для американських ЗРК Patriot.

"Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", - додав Кулеба.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 зенітних керованих ракет С-300;
  • 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.

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