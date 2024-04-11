Кулеба про Patriot: одна ніч в Харкові - змінила б думку тих, від кого залежать поставки
Якби ті, від кого залежать поставки Україні Patriot, провели хоча б одну ніч в Харкові - рішення щодо систем були б прийняті швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Як відзначив Кулеба, цієї ночі терористи запустили проти України більше 80 ракет та БпЛА. В першу чергу ворог цілив в об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури. Зокрема, шість з повітряних цілей були балістичними ракетами.
Міністр зауважив, що Україна є єдиною країною у світі, яка зазнає балістичних ударів. Саме на території нашої країни сьогодні є місце для американських ЗРК Patriot.
"Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", - додав Кулеба.
Атака на Україну у ніч на 11 квітня
Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.
Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 12 зенітних керованих ракет С-300;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом було знищено 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.
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