Кулеба про Patriot: одна ніч в Харкові - змінила б думку тих, від кого залежать поставки

Якби ті, від кого залежать поставки Україні Patriot, провели хоча б одну ніч в Харкові - рішення щодо систем були б прийняті швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, цієї ночі терористи запустили проти України більше 80 ракет та БпЛА. В першу чергу ворог цілив в об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури. Зокрема, шість з повітряних цілей були балістичними ракетами.

Міністр зауважив, що Україна є єдиною країною у світі, яка зазнає балістичних ударів. Саме на території нашої країни сьогодні є місце для американських ЗРК Patriot.

"Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їх надання Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, всі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними", - додав Кулеба.

Атака на Україну у ніч на 11 квітня

Цієї ночі терористи вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом було знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.