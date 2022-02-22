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Кулеба: партнеры Украины согласовывают параметры и последовательность санкций против России

Автор: Артур Родивилов

Партнеры Украины сейчас согласовывают последовательность применения санкций против России. От реакции мира зависят дальнейшие действия Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

По его словам, "сейчас мировые столицы бодрствуют, независимо от часового пояса".

"Согласуются параметры и последовательность внедрения санкций. Украина отмечает: от реакции мира зависят дальнейшие действия РФ. Россия должна убедиться, что когда мир говорит о санкциях, он действительно готов их применить", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН из-за действий России.

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал ЛДНР.

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

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ДНР