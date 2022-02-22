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Кулеба: партнери України погоджують параметри і послідовність санкцій проти Росії

Автор: Артур Родивилов

Партнери України зараз узгоджують послідовність застосування санкцій проти Росії. Від реакції світу залежать подальші дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За його словами,"зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу".

"Узгоджуються параметри і послідовність впровадження санкцій. Україна зазначає: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - йдеться в повідомленні.

Раніше Кулеба повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН через дії Росії.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав ЛДНР.

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону кордонів "так званих" "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

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