Кулеба у Парижі обговорив вступ України до ЄС: натякнув на переговори до кінця року

"Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був з перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна вже провела низку реформ, які поставив перед нею для вступу в ЄС. За його словами, Євросоюз також зробив певні кроки.

Крім того, Кулеба у Парижі також обговорив майбутній вступ України до НАТО.

"У контексті останнього саміту НАТО у Вільнюсі ми говоримо про подальші кроки, адже очевидно, що без України як члена ЄС та НАТО, Європа не буде безпечним місцем для життя", - заявив глава МЗС.

Вступ України до ЄС

Варто зазначити, що минулого року Україна отримала кандидата на вступ до Євросоюзу. Європейська комісія поставила перед Україною низку вимог, зокрема, йдеться про реформування системи правоохоронних органів та правосуддя, а також боротьба з корупцією.

У червні в ЄС заявили, що Україна виконала дві з семи умов для вступу до Євросоюзу.

При цьому українська влада наголошує, що хотіла б розпочати переговори про членство вже до кінця цього року.

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