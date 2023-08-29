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Кулеба в Париже обсудил вступление Украины в ЕС: намекнул на переговоры до конца года

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Франция обсуждают евроинтеграцию нашей страны. Украина намерена начать переговоры о членстве в ЕС до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время пресс-конференции с французской коллегой в Париже.

"Мы проговорили путь, который должен пройти Европейский союз и Украина до конца этого года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был одним из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статус кандидата на членство", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, поставленных перед ней для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги.

Кроме того, Кулеба в Париже также обсудил будущее вступление Украины в НАТО.

"В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО Европа не будет безопасным местом для жизни", - заявил глава МИД.

 

Вступление Украины в ЕС

Следует отметить, что в прошлом году Украина получила кандидата на вступление в Евросоюз. Европейская комиссия поставила перед Украиной ряд требований, в частности, речь идет о реформировании системы правоохранительных органов и правосудия, а также о борьбе с коррупцией.

В июне в ЕС заявили, что Украина выполнила два из семи условий для вступления в Евросоюз.

При этом украинские власти подчеркивают, что хотели бы начать переговоры о членстве уже до конца этого года.

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ФранцияМИД УкраиныДмитрий КулебаЕвросоюзВступление в ЕС