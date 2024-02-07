UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба озвучив три кроки, які ЄС має зробити для збільшення постачань снарядів до України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Кава

Європейський Союз має виконати три основних кроки для того, щоб збільшити обсяги постачань артснарядів до України.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час прес-конференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема Кулеба закликав уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями. Це допоможе нарощувати виробничі потужності таких компаній та суттєво пришвидшить постачання снарядів в Україну.

"Другий крок - потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії європейських оборонних компаній між собою та європейських та українських компаній. Щоб не було жодних перешкод для взаємодії між ними", - сказав міністр.

Третім кроком, на його думку, є переговори компаній та урядів ЄС із третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України.

"В цю ж категорію підпадає і нарощення боєприпасів з третіх країн, з їх складів або виробничих потужностей. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артснарядів на фронті стане відчутним і це все в зоні досяжності", - вважає Кулеба.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзДмитро КулебаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України