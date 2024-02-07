Кулеба озвучив три кроки, які ЄС має зробити для збільшення постачань снарядів до України

Зокрема Кулеба закликав уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями. Це допоможе нарощувати виробничі потужності таких компаній та суттєво пришвидшить постачання снарядів в Україну.

"Другий крок - потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії європейських оборонних компаній між собою та європейських та українських компаній. Щоб не було жодних перешкод для взаємодії між ними", - сказав міністр.

Третім кроком, на його думку, є переговори компаній та урядів ЄС із третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України.

"В цю ж категорію підпадає і нарощення боєприпасів з третіх країн, з їх складів або виробничих потужностей. Якщо діяти комплексно на всіх цих треках, то збільшення артснарядів на фронті стане відчутним і це все в зоні досяжності", - вважає Кулеба.

Мільйон снарядів від ЄС

На початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Під час звернення до Євроради президент України Володимир Зеленський наголосив, що Європа не повинна програвати глобальну конкуренцію. Він нагадав, що КНДР постачає Росії мільйон снарядів.

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