Кулеба озвучил три шага, которые ЕС должен сделать для увеличения поставок снарядов в Украину

Европейский Союз должен выполнить три основных шага для того, чтобы увеличить объемы поставок артснарядов в Украину.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Кулеба призвал правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями. Это поможет наращивать производственные мощности таких компаний и существенно ускорит поставки снарядов в Украину.
"Второй шаг – нужно устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия европейских оборонных компаний между собой и европейских и украинских компаний. Чтобы не было никаких препятствий для взаимодействия между ними", – сказал министр.
Третьим шагом, по его мнению, являются переговоры компаний и правительств ЕС с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать существующие контракты по поставкам снарядов из этих стран в Украину.
"В эту же категорию подпадает и наращивание боеприпасов из третьих стран, из их складов или производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артснарядов на фронте станет ощутимым и это все в зоне досягаемости", – считает Кулеба.
В начале мая прошлого года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.
Во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию . Он напомнил, что КНДР снабжает России миллионом снарядов.
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