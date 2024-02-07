Кулеба озвучил три шага, которые ЕС должен сделать для увеличения поставок снарядов в Украину

В частности, Кулеба призвал правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями. Это поможет наращивать производственные мощности таких компаний и существенно ускорит поставки снарядов в Украину.

"Второй шаг – нужно устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия европейских оборонных компаний между собой и европейских и украинских компаний. Чтобы не было никаких препятствий для взаимодействия между ними", – сказал министр.

Третьим шагом, по его мнению, являются переговоры компаний и правительств ЕС с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать существующие контракты по поставкам снарядов из этих стран в Украину.

"В эту же категорию подпадает и наращивание боеприпасов из третьих стран, из их складов или производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артснарядов на фронте станет ощутимым и это все в зоне досягаемости", – считает Кулеба.

Миллион снарядов от ЕС

В начале мая прошлого года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Известно, что страны ЕС не смогли выполнить план полностью. По данным Bloomberg, к марту ЕС сможет предоставить Украине 600 000 боеприпасов.

Во время обращения к Евросовету президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа не должна проигрывать глобальную конкуренцию . Он напомнил, что КНДР снабжает России миллионом снарядов.

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