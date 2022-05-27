Кулеба озвучил главное условие для стабильности и безопасности Евросоюза

Европейский союз должен расширить собственные границы на Балканы и восток. Это станет гарантией стабильности и безопасности для целой Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.

По его словам, принятие новых членов на юге и востоке лишь укрепит мощности Евросоюза, а также сделает невозможным дестабилизацию.

"Я считаю, что если ЕС действительно заботится о безопасности и процветании Европы, то единственный путь достижения этого - расширение Европейского союза на Балканы и на восток, чтобы распространять свои нормы, ценности и объединять тех, кто разделяет их", - сказал Кулеба.

Глава МИД также акцентировал, что таким образом другие "игроки" не смогут занять место в европейском пространстве, навязать свои правила и видения.

Кулеба добавил, что Северная Македония и Украина не считают себя "конкурентами" относительно членства в ЕС. По его словам, конфликта между странами нет, поскольку государства имеют разный путь.

"Мы вместе с Буяром отвергаем, что есть определенный конфликт и пока не будут сделаны следующие шаги в евроинтеграции Северной Македонии, нельзя предоставлять статус кандидата Украине", - пояснил министр.