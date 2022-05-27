Кулеба озвучил главное условие для стабильности и безопасности Евросоюза
Европейский союз должен расширить собственные границы на Балканы и восток. Это станет гарантией стабильности и безопасности для целой Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.
По его словам, принятие новых членов на юге и востоке лишь укрепит мощности Евросоюза, а также сделает невозможным дестабилизацию.
"Я считаю, что если ЕС действительно заботится о безопасности и процветании Европы, то единственный путь достижения этого - расширение Европейского союза на Балканы и на восток, чтобы распространять свои нормы, ценности и объединять тех, кто разделяет их", - сказал Кулеба.
Глава МИД также акцентировал, что таким образом другие "игроки" не смогут занять место в европейском пространстве, навязать свои правила и видения.
Кулеба добавил, что Северная Македония и Украина не считают себя "конкурентами" относительно членства в ЕС. По его словам, конфликта между странами нет, поскольку государства имеют разный путь.
"Мы вместе с Буяром отвергаем, что есть определенный конфликт и пока не будут сделаны следующие шаги в евроинтеграции Северной Македонии, нельзя предоставлять статус кандидата Украине", - пояснил министр.
Напомним, что Северная Македония вместе с другими членами Адриатико-Ионического региона осудила вторжение России в Украину, назвав его "незаконным и неоправданным".
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