Кулеба озвучив головну умову для стабільності та безпеки Євросоюзу

Європейський союз повинен розширити власні кордони на Балкани й схід. Це стане гарантією стабільності та безпеки для цілої Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та очільника МЗС Північної Македонії Буяра Османі.

За його словами, прийняття нових членів на півдні та сході лише укріпить потужності Євросоюзу, а також унеможливить дестабілізацію.

"Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх", - сказав Кулеба.

Голова МЗС також акцентував, що таким чином інші "гравці" не зможуть зайняти місце в європейському просторі, нав’язати свої правила та бачення.

Кулеба додав, що Північна Македонія та Україна не вважають себе "конкурентами" щодо членства в ЄС. За його словами, конфлікту між країнами немає, оскільки держави мають різний шлях.

"Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні", - пояснив міністр.