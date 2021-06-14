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Кулеба об ожиданиях США перед визитом Зеленского: это дорога с двусторонним движением

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 23:48
Кулеба об ожиданиях США перед визитом Зеленского: это дорога с двусторонним движением Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление американского Госдепа об ожиданиях от Украины перед визитом президента Владимира Зеленского в США. Кулеба заявил, что Украина также имеет свои ожидания от США.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

По словам Кулебы, Украина не планирует подстраивать свои реформы под любой международный визит, в том числе в США. Он подчеркнул, что прежде всего это делается для развития Украины, но Киев работает над тем, чтобы был прогресс.

"У нас тоже есть свои ожидания от Соединенных Штатов. Они о них знают. Мы внесли ряд инициатив, они сейчас прорабатываются. Поэтому международный визит - это дорога с двусторонним движением", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом, чтобы провести переговоры.

В то же время в Госдепе заявили, что у США есть ожидания от Украины перед визитом Зеленского. В частности, в Вашингтоне хотят увидеть прогресс в реформе судебной системы, борьбе с коррупцией, а также в корпоративном управлении.

Как писало РБК-Украина, визит Зеленского в Вашингтон планируется на конец июля.

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