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Кулеба про очікування США перед візитом Зеленського: це дорога з двостороннім рухом

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 23:48
Кулеба про очікування США перед візитом Зеленського: це дорога з двостороннім рухом Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заяву американського Держдепу про очікування від України перед візитом президента Володимира Зеленського в США. Кулеба заявив, що Україна також має свої очікування від США.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

За словами Кулеби, Україна не планує підлаштовувати свої реформи під будь-який міжнародний візит, в тому числі в США. Він наголосив, що насамперед це робиться для розвитку України, але Київ працює над тим, щоб був прогрес.

"У нас теж є свої очікування від Сполучених Штатів. Вони про них знають. Ми внесли низку ініціатив, вони зараз опрацьовуються. Тому міжнародний візит - це дорога з двостороннім рухом", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського в Білий дім, щоб провести переговори.

Водночас у Держдепі заявили, що США мають очікування від України перед візитом Зеленського. Зокрема, у Вашингтоні хочуть побачити прогрес у реформі судової системи, боротьбі з корупцією, а також в корпоративному управлінні.

Як писало РБК-Україна, візит Зеленського у Вашингтон планується на кінець липня.

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