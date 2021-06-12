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Кулеба об отводе российских войск: угроза остается

Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об угрозе российских войск на границе с Украиной. По его словам, опасность военной операции России против Украины все еще остается.

Об этом шла речь в эфире "Украина 24".

Напомним, отношения Украины и РФ могут улучшиться, но при выполнении некоторых условий со сторон России. О них рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Кулеба рассказал о последствиях запуска "Северного потока-2" для Украины.

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