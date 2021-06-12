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Кулеба про відведення російських військ: загроза залишається

Автор: Наталья Скороход

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про загрозу російських військ на кордоні з Україною. За його словами, небезпека військової операції Росії проти України все ще залишається.

Про це йшлося в ефірі " Україна 24".

Нагадаємо, що стосунки України і РФ можуть покращитися, але при виконанні деяких умов зі сторін Росії. Про них розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Кулеба розповів про наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.

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