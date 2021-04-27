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Кулеба: відведення російських військ не означає, що загроза зникла

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 20:07
Кулеба: відведення російських військ не означає, що загроза зникла Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відведення російських військ від українського кордону. На його думку, загроза нападу з боку Росії все ще не зникла.

Про це йшлося в інтерв'ю Кулеби для програми BBC HARDtalk.

За словами міністра, відведення російських військ від України не означає повної деескалації ситуації.

"Передислокація не означає повної деескалації, бо навіть якщо те, що ми бачили за останні тижні, було просто тренуваннями, то ми побачили, до чого вони тренувалися. Вони вчилися здійснювати напад на Україну. Це факт", - сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що завдяки підтримці партнерів Україні вдалося домогтися відведення російських військ, але Росія може знову це повторити.

"Цього разу ми мали успіх. Ми зробили кроки разом із нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не намагатимуться повторити це", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський заявив, що попри відведення російських військ, українська армія повинна бути готова до їх повернення.

Як писало РБК-Україна, 22 квітня у Міноборони Росії оголосили про відведення військ від українського кордону. Росія стягувала війська до України з початку квітня, розмістивши лише біля східного кордону понад 100 тисяч військових.

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