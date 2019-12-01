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Кулеба відповів спікеру Держдуми: готові прийняти пару областей РФ

Новини » Політика     01.12.2019 - 22:14
Кулеба відповів спікеру Держдуми: готові прийняти пару областей РФ
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба розкритикував слова глави Держдуми РФ про нібито вихід "ряду областей зі складу України"

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розкритикував слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про нібито вихід "ряду областей зі складу України". Про це він написав у Twitter.

"Володін загрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде", - зазначив Кулеба.

Крім того, віце-прем'єр додав "готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного врядування, впровадження європейських стандартів життя".

Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "відділенням кількох областей". Таким чином Володін відреагував на зрив виступу проросійських "представників Криму" на форумі ООН з питань меншин, який проходив в Женеві протягом 28-29 листопада.

"Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти влади України та не допускати порушення прав і свобод проживають на території країни етнічних груп", - сказав спікер Держдуми.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відповів на слова голови Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про те, що зі складу України нібито "можуть вийти" кілька областей.По його словами, РФ в черговий раз намагається розіграти "національне питання" в Україні.

Боднар заявив, що заяву Володіна - класичний набір штампів, упередженості і маніпуляцій, які Кремль широкомасштабно використовує в етнонаціональних питаннях в Україні.

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