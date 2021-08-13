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Кулеба ответил Лаврову на заявления о Крымском саммите: доволен этой нервной реакцией

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

Кулеба также отметил, что Лавров вчера незаконно посетил оккупированный Крым.

"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - сказал он.

Министр иностранных дел Украины сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.

"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.

Напомним, Сергей Лавров назвал "шабашем" запланированную встречу инициированной Украиной Крымской платформы.

Отметим, что Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму.

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Дмитрий КулебаЛавров