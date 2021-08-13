Кулеба відповів Лаврову на заяви про Кримський саміт: задоволений цією нервовою реакцією

Кулеба також зазначив, що Лавров вчора незаконно відвідав окупований Крим.

"Там він зробив низку заяв про Кримську платформу, назвав її "шабашем". Я не буду приховувати, задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Магатма Ґанді, спочатку вони вас ігнорують, потім з вас сміються, потім з вами боряться і потім ви перемагаєте", - сказав він.

Міністр закордонних справ України повідомив, що Росія пройшла перші дві стадії і перебуває на третій.

"І четверта стадія буде. Це буде стадія української перемоги та деокупація Криму", - зазначив він.