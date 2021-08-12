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Лавров о Крымской платформе: Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

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Четверг 12 августа 2021 14:34
Лавров о Крымской платформе: Запад будет развивать неонацистские настроения Киева Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Глава российского МИДа раскритиковал инициативу украинских властей об организации международной Крымской платформы.

"Через неделю состоится очередной шабаш - Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - сказал Лавров.

Ранее в МИД РФ уже критиковали Крымскую платформу, заявив, что "Киев пытается организовать яркое мероприятие, а не вернуть Крым".

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Лавров Крымская платформа
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