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Кулеба ответил Лаврову: возмутительно - это война, которую развязала Россия на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что предложение президента Украины Владимира Зеленского покинуть Донбасс пророссийски настроенным жителям является возмутительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Возмутительная война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которые она принесла. А Украина - это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет", - написал он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя русскими и посоветовал им искать себе место в РФ.

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ДонбассДмитрий Кулеба