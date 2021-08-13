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Кулеба відповів Лаврову: обурливо - це війна, яку розв'язала Росія на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що пропозиція президента України Володимира Зеленського покинути Донбас проросійськи налаштованим жителям є обурливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Обурлива війна, яку РФ розв'язала на Донбасі, вбивши понад 14 тисяч осіб. Обурлива економічна, гуманітарна, екологічна катастрофа, яку вона принесла. А Україна - це вільна країна, де люди обирають президента, Партії, телеканал, місце проживання. У цьому нічого обурливого немає", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський звернувся до жителів окупованої частини Донецької та Луганської областей, які вважають себе росіянами і порадив їм шукати собі місце в РФ.

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ДонбасДмитро Кулеба