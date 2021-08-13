В РФ отреагировали на совет Зеленского пророссийским жителям уехать из Донбасса

"Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в РФ возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале "Слуга народа", - сказал он.

По его словам, Зеленскому "надо пересмотреть сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства, потому что у него это получалось гораздо лучше".