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Кулеба ответил Лаврову на слова о коалиции для войны с Россией

Новина українською →
Киев, Пятница 24 июня 2022 20:49
Кулеба ответил Лаврову на слова о коалиции для войны с Россией Фото: Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о формировании западной коалиции против РФ из-за раздражения успехами Украины на пути европейской интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на телемарафоне.

По его словам, россияне пытаются показать, что им якобы безразлична поддержка Украины на Западе.

"Но им глубоко не безразлично, они бы охотно хотели остановить этот процесс, но этой возможности не имеют. И эти заявления Лаврова - это проявление раздражения. Но всегда, когда есть страна, которая становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят поставить ее на место, поэтому нет никакой проблемы, что формируется коалиция, но она против страны, которая является агрессором и преступником", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Лавров, комментируя предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, назвал это формированием западной коалиции для войны с Россией. А также сравнил эти действия с тем, как в начале Второй мировой войны действовал Адольф Гитлер.

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