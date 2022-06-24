Кулеба відповів Лаврову на слова про коаліцію для війни з Росією
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про формування західної коаліції проти РФ через роздратування успіхами України на шляху європейської інтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби на телемарафоні.
За його словами, росіяни намагаються показати, що їм нібито байдужа підтримка України на Заході.
"Але їм глибоко не байдуже, вони б охоче хотіли зупинити цей процес, але цієї можливості не мають. І ці заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце, тому немає жодної проблеми, що формується коаліція, але вона проти країни, яка є агресором і злочинцем", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Лавров, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, назвав це формуванням західної коаліції для війни з Росією. А також порівняв ці дії з тим, як на початку Другої світової війни діяв Адольф Гітлер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.