Кулеба відповів Лаврову на слова про коаліцію для війни з Росією

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про формування західної коаліції проти РФ через роздратування успіхами України на шляху європейської інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби на телемарафоні.

"Але їм глибоко не байдуже, вони б охоче хотіли зупинити цей процес, але цієї можливості не мають. І ці заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але завжди, коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце, тому немає жодної проблеми, що формується коаліція, але вона проти країни, яка є агресором і злочинцем", - зазначив Кулеба.

За його словами, росіяни намагаються показати, що їм нібито байдужа підтримка України на Заході.

Нагадаємо, раніше Лавров, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, назвав це формуванням західної коаліції для війни з Росією. А також порівняв ці дії з тим, як на початку Другої світової війни діяв Адольф Гітлер.

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