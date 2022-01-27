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Кулеба - Германии: не на повестке дня ставить под сомнения перспективы вступления Украины в НАТО

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответ на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о вступлении Украины в НАТО. По его словам, не на повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Не на повестке дня ставить под сомнения перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - написал министр.

Напомним, ранее Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Ранее сообщалось, что 26 января, НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности" от Москвы. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, блок не планирует отказываться от политики "открытых дверей".

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НАТОГерманияДмитрий Кулеба