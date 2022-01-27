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Кулеба - Німеччині: не на порядку денному ставити під сумніви перспективи вступу України до НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО. За його словами, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Не на порядку денному ставити під сумніви перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини в підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав міністр.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.

Раніше повідомлялося, що 26 січня, НАТО передало Росії свій відповідь на "гарантії безпеки" від Москви. За словами генсека Альянсу Йенса Столтенберга, блок не планує відмовлятися від політики "відкритих дверей".

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НАТОГерманияДмитро Кулеба