Кулеба оценил возможность скорого возобновления экспорта зерна из Украины
Сделка между РФ и Украиной по возобновлению экспорта украинского зерна вряд ли состоится в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью Bloomberg.
"Мы всего в нескольких шагах от сделки, но эти шаги самые сложные. Я не хочу присоединяться к хору тех, кто говорит, что соглашение будет заключено на следующей неделе", - заявил Кулеба.
По его словам, сейчас переговоры сосредоточены на создании маршрутов доставки зерна и безопасности судов. При этом главные спорные моменты возникают по вопросам защиты Одессы от нападения РФ в момент экспорта зерна и иностранных патрулей, которые должны будут охранять корабли с продовольствием.
При этом Кулеба добавил, что Россие может быть невыгодно возобновлять экспорт зерна из Украины.
"Они не хотят снимать эту мертвую хватку с нашей экономики, поэтому и затягивают с этим", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.
Также мы писали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спрогнозировал успешный исход переговоров РФ и Украины по экспорту зерна в ближайшие 10 дней и пообещал активизировать обсуждение.
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