Драги о разблокировке экспорта украинского зерна: момент истины близок
В Италии считают, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Марио Драги во время брифинга.
"В целом новости хорошие по поводу экспорта зерна с Украины. Многие думали, что необходимо разминировать порты, на самом деле оказывается, что есть безопасные коридоры, по которым могут выходить суда (с зерном - ред.). А это позволяет выиграть время, которого немного перед новым урожаем", - заявил Драги.
По его словам, сейчас мир "близок к моменту истины по разблокировке зерна в Украине".
Стоит заметить, что из-за вторжения РФ Украина не может экспортировать зерно по морю. По этой причине миру грозит продовольственный кризис.
Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.
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