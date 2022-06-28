ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Драги о разблокировке экспорта украинского зерна: момент истины близок

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 19:19
Драги о разблокировке экспорта украинского зерна: момент истины близок Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Италии считают, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Марио Драги во время брифинга.

"В целом новости хорошие по поводу экспорта зерна с Украины. Многие думали, что необходимо разминировать порты, на самом деле оказывается, что есть безопасные коридоры, по которым могут выходить суда (с зерном - ред.). А это позволяет выиграть время, которого немного перед новым урожаем", - заявил Драги.

По его словам, сейчас мир "близок к моменту истины по разблокировке зерна в Украине".

Стоит заметить, что из-за вторжения РФ Украина не может экспортировать зерно по морю. По этой причине миру грозит продовольственный кризис.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей о проведении переговоров по разблокировке портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия продовольственный кризис Война России против Украины
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен