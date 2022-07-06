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Кулеба оцінив можливість швидкого відновлення експорту зерна з України

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Середа 06 липня 2022 18:44
Кулеба оцінив можливість швидкого відновлення експорту зерна з України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Угода між РФ і Україною щодо відновлення експорту українського зерна навряд чи відбудеться в найближчі дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми всього в декількох кроках від угоди, але ці кроки найскладніші. Я не хочу приєднуватися до хору тих, хто говорить, що угода буде укладена наступного тижня", - заявив Кулеба.

За його словами, зараз переговори зосереджені на створенні маршрутів доставки зерна і безпеки суден. При цьому головні спірні моменти виникають у питаннях захисту Одеси від нападу РФ в момент експорту зерна та іноземних патрулів, які повинні будуть охороняти кораблі з продовольством.

При цьому Кулеба додав, що Росії може бути невигідно відновлювати експорт зерна з України.

"Вони не хочуть знімати цю мертву хватку з нашої економіки, тому і затягують з цим", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що ситуація з відновленням експорту зерна з України поліпшується і близька до розв'язки.

Також ми писали, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган спрогнозував успішний результат переговорів РФ і України з експорту зерна у найближчі 10 днів і пообіцяв активізувати обговорення.

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