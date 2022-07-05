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Эрдоган анонсировал новые переговоры по экспорту зерна из Украины

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 20:26
Эрдоган анонсировал новые переговоры по экспорту зерна из Украины Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переговоры по вывозу зерна из Украины активизируются в ближайшие дни. Турция инициирует этот процесс.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Коридор в Черном море - это очень важный вопрос, в котором подходы Путина и Зеленского (президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского - ред.) очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры", - подчеркнул Эрдоган.

При этом президент рассчитывает, что успеха в переговорах по организации вывоза зерна из Украины по морю удастся достичь в ближайшие 7-10 дней.

Стоит заметить, что сейчас у Украины нет возможности экспортировать зерно по морю после вторжения российских войск. Из-за этого миру грозит продовольственный кризис.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что ситуация с возобновлением экспорта зерна из Украины улучшается и близка к развязке.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, для запуска "зернового коридора" через Черное море нужны гарантии безопасности не только от Российской Федерации.

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Черное море Турция Реджеп Тайип Эрдоган продовольственный кризис Война России против Украины
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